Минпросвещения: В Казахстане сохранят традицию летних школ

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Несмотря на окончание пандемии, в Казахстане не намерены отказываться от летних школ для детей, не успевших получить достаточно знаний в учебном году.
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Летние школы в казахстанских средних учебных заведениях будут работать и впредь, сообщила на брифинге в СЦК первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает informburo.kz
Она напомнила, что летние школы начали организовывать во время пандемии, когда дети из-за вынужденного дистанционного обучения получали недостаточно знаний в ходе учебного процесса.
«Обучение в онлайн-формате было очень непривычно как для детей, так и для родителей. Чтобы обеспечить полноценный учебный процесс, восполнить пробелы в знаниях, которые могли быть у детей, организовывали летние школы. Эта традиция, – восполнять потери в знаниях в традиционных школах, – мы считаем, будет оставаться», – сказала Шолпан Каринова.