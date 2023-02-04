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Минпросвещения: В Казахстане сохранят традицию летних школ

Фото из открытых источников

Несмотря на окончание пандемии, в Казахстане не намерены отказываться от летних школ для детей, не успевших получить достаточно знаний в учебном году.

Летние школы в казахстанских средних учебных заведениях будут работать и впредь, сообщила на брифинге в СЦК первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает informburo.kz

Она напомнила, что летние школы начали организовывать во время пандемии, когда дети из-за вынужденного дистанционного обучения получали недостаточно знаний в ходе учебного процесса.

«Обучение в онлайн-формате было очень непривычно как для детей, так и для родителей. Чтобы обеспечить полноценный учебный процесс, восполнить пробелы в знаниях, которые могли быть у детей, организовывали летние школы. Эта традиция, – восполнять потери в знаниях в традиционных школах, – мы считаем, будет оставаться», – сказала Шолпан Каринова.

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