Минпросвещения: В Казахстане сохранят традицию летних школ

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Летние школы в казахстанских средних учебных заведениях будут работать и впредь, сообщила на брифинге в СЦК первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает informburo.kz

Она напомнила, что летние школы начали организовывать во время пандемии, когда дети из-за вынужденного дистанционного обучения получали недостаточно знаний в ходе учебного процесса.