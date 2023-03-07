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Вопрос о проведении последнего звонка 25 мая прокомментировал министр

Фото из открытых источников

Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на негативные отзывы родителей о продлении учебного года и праздновании последнего звонка в школах 1 июня. 

«Многие родители говорят о возвращении 25 мая обратно. Принять решение и в этом году сразу же поменять – не так просто. Это повлияет на учебные планы, которые были заранее приняты, это часы учителей и запланированный объём учебного материала. Принятое решение в этом году будет осуществлено», – сказал Гани Бейсембаев в кулуарах правительства, передает informburo.kz

Однако, по его словам, министр поручил ещё раз собрать учебное сообщество, в том числе и родителей, для возможного пересмотра приказа. Окончательное решение за экспертным сообществом, подчеркнул министр.

Перенос последнего дня учёбы с 25 на 31 мая вызвал резонанс в обществе. Родители костанайских школьников публично  выступили против продления учебного года, а управление образования региона направило письмо в Минпросвет.

Опубликованный на портале «Открытые НПА» проект приказа министра просвещения «Об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования» вызвал широкий общественный резонанс. Всего за пару дней под проектом документа оставили больше 200 негативных комментариев

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