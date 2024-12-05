В Министерстве просвещения Казахстана прокомментировали информацию о прохождении учителями платных курсов повышения квалификации, сообщает Informburo.kz

О тратах педагогов на курсы сообщила журналист Ботагоз Омарова. По её словам, учителя прошли обучение по работе с информационными системами, за которые им пришлось заплатить.

В министерстве утверждают, что государство обеспечивает педагогов бесплатными курсами квалификации один раз в три года. Их перечень формируется на основании поданных акиматами заявок. При этом программа такого обучения касается конкретных методик преподавания предметов.

«В социальных сетях появилась информация о платных курсах сомнительного происхождения, оплата которых не входит в план ведомства. Поэтому настоятельно просим педагогов проявлять бдительность и внимательность. В случае выявления сомнительных курсов просим обращаться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования», – говорится в сообщении ведомства.

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