В Министерстве просвещения Казахстана прокомментировали информацию о прохождении учителями платных курсов повышения квалификации, сообщает Informburo.kz
О тратах педагогов на курсы сообщила журналист Ботагоз Омарова. По её словам, учителя прошли обучение по работе с информационными системами, за которые им пришлось заплатить.
В министерстве утверждают, что государство обеспечивает педагогов бесплатными курсами квалификации один раз в три года. Их перечень формируется на основании поданных акиматами заявок. При этом программа такого обучения касается конкретных методик преподавания предметов.
«В социальных сетях появилась информация о платных курсах сомнительного происхождения, оплата которых не входит в план ведомства. Поэтому настоятельно просим педагогов проявлять бдительность и внимательность. В случае выявления сомнительных курсов просим обращаться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования», – говорится в сообщении ведомства.