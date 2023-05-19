Минпросвет запретил проводить пышные выпускные торжества в четвёртых и девятых классах

В завершающемся учебном году проведение выпускных торжеств по окончанию начальной и основной школы не предусматривается, сообщили в Министерстве просвещения в ответе на запрос Informburo.kz.

Вместе с тем, в школах пройдут торжественные церемонии вручения аттестатов.

По данным ведомства, во все организации среднего образования направят соответствующее инструктивное письмо.

«Инструктивным письмом органам образования рекомендовано проведение 31 мая 2023 года уроков согласно расписанию и обязательного классного часа, а также школьного звонка 1 июня в рамках мероприятия по празднованию Дня защиты детей. Сценарий классного часа в начальной школе готовит педагог с учётом возрастных особенностей класса. Одной из основных рекомендаций для руководства школ станет обеспечение безопасного проведения классного мероприятия, в том числе охрана жизни и здоровья выпускников», – отметили в министерстве.

При организации классного часа не допускается:

сбор денежных средств с родителей на привлечение аниматоров к мероприятиям, праздничных агентств, частных студий для проведения

праздников;

праздников; организация праздничных застолий, проведение экскурсий по городу (району) с арендой автомобилей;

сбор средств на подарки администрации и педагогам;

организация выпускных торжеств в развлекательных учреждениях (в ресторанах, кафе).

«Органы образования на местах и руководители общеобразовательных школ проинформированы о персональной ответственности за допущение

пышных выпускных торжеств в начальной и основной школе», – заключили в ведомстве.

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