По данным бюро национальной статистики, по состоянию на 1 марта 2025 года общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 млн 791,7 тыс. единиц, из которых 88,1% – легковые автомобили, 9,9% – грузовые и 2% – автобусы. Среди этих 5 791 674 тыс. машин количество легковых автомобилей – 5 101 862, грузовых – 573 659 единиц, передает inbusiness.kz.

Уже в ближайшем будущем привычные всем самосвалы с перегрузом могут исчезнуть с улиц и дорог страны. Министерство транспорта Казахстана сообщило, что с 2026 года вступит в силу запрет на движение по автодорогам общего пользования и улицам населённых пунктов грузовых автомобилей, превышающих допустимую массу.

Эта мера основана на положениях закона «О внесении изменений и дополнениях в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования», принятого 29 декабря 2022 года.

Запрет направлен на снижение износа дорожного покрытия и повышение безопасности на дорогах.

«Автомобильные перевозки грузов самосвалом, разрешенная максимальная масса которого превышает установленную законодательством Республики Казахстан допустимую общую массу автотранспортного средства, по автомобильным дорогам общего пользования и улицам населенных пунктов Республики Казахстан не допускаются», – указано в статье 38-2 данного закона.

В то же время часть положений закона была временно приостановлена до 1 января 2026 года. До окончания этого срока остаётся совсем немного, и ответственные ведомства уже ведут активную подготовку к вводу запрета на перевозку грузов самосвалами с превышением допустимой массы.

Как отмечают в Министерстве транспорта, на сегодняшний день самосвалы составляют почти треть всех транспортных средств, движущихся по дорогам страны, что свидетельствует об их высокой степени задействования в логистике и строительстве.

«Самосвалы составляют около 35% всех транспортных средств, эксплуатирующих республиканские дороги. Из-за их высокой массы без нагрузки (12 тонн и более) они способствуют ускоренному износу дорожного покрытия. Всего лишь за год было зафиксировано около 25 000 случаев повреждения дорожных покрытий, из которых более 60% связаны именно с проездом самосвалов», – аргументирует транспортное ведомство.

Самосвалы нередко становятся причиной повреждения подземной инфраструктуры — таких как водопроводные и канализационные сети. Только за 2023 год было зафиксировано более 2 500 случаев повреждений, вызванных движением тяжеловесного транспорта.

По прогнозам, при отсутствии ограничительных мер количество самосвалов на дорогах Казахстана может вырасти ещё на 20% в течение следующего года. Это, в свою очередь, может повлечь рост затрат на восстановление дорожного полотна — до 50 миллиардов тенге ежегодно.

Именно поэтому с 1 января 2026 года планируется запретить движение самосвалов, масса которых без груза превышает 12 тонн. Таких машин в стране насчитывается 68 088 единиц. В дальнейшем ограничения могут распространиться и на другие категории тяжёлой техники.

В первую очередь, грядущие изменения затронут перевозчиков, индивидуальных предпринимателей, сдающих грузовики в аренду, а также представителей недропользования.

В связи с этим Министерство транспорта разработало новый законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи отдельных государственных функций в сфере автомобильных перевозок пассажиров в саморегулируемые организации на основе обязательного членства».

В проекте в отношении недропользователей предлагается ввести:

Новое обязательное условие в контракте на недропользование – обязательство не допускать загрузки и передвижения по автомобильным дорогам общего пользования и улицам населенных пунктов самосвалов.

Досрочное прекращение действия контракта на недропользование и отзыв лицензии на добычу твердых полезных ископаемых при выявлении нарушений данных требований более двух раз в течение года.

По информации Министерства транспорта, ужесточение ответственности недропользователей — мера необходимая для сохранения качества автомобильных дорог. Самосвалы, особенно карьерные, наносят серьёзный урон дорожной инфраструктуре: их движение ускоряет износ асфальта и бетона, что приводит к появлению трещин, ям и необходимости в частых ремонтах. Такие работы существенно увеличивают нагрузку на государственный бюджет.

Важно подчеркнуть, что санкции за использование грузовиков с массой без груза свыше 12 тонн, в отношении которых вводится запрет, будут применяться не только к недропользователям. Ответственность понесут и все остальные участники перевозочного процесса — включая физических лиц и грузополучателей.

Также в новом законопроекте предусмотрено усиление ответственности грузоотправителей за превышение допустимой массы груза. Министерство отмечает, что именно на этапе отправки часто происходят нарушения весовых нормативов — многие грузоотправители продолжают перегружать транспортные средства, несмотря на действующие ограничения.

«В настоящее время грузоотправитель не несет никакого наказания и зачастую специально дезинформирует перевозчика о весе груза. Факт перегруза выясняется при прохождении весового контроля грузоперевозчиком. В итоге наказание получает грузоперевозчик. В связи с этим теперь грузоотправитель перед отправкой будет обязан взвесить свой груз, опломбировать грузовик и выдать водителю машины сертификат о проведенном взвешивании», – сообщили в министерстве.

Интересно, что Казахстан может стать первой страной в мире, где введён полный запрет на передвижение тяжёлых грузовиков — аналогов подобной практики пока нет. В других государствах, таких как Канада, регулирование транспортировки грузов самосвалами построено на строгом соблюдении весовых нормативов и технических требований. Там перевозчики обязаны предотвращать повреждение дорожной инфраструктуры, а не полностью отказываться от эксплуатации тяжеловесной техники.

Тем временем в Казахстане активно ужесточается транспортный контроль в преддверии вступления запрета в силу. Въезды в города и крупные населённые пункты для грузовиков теперь будут сопровождаться обязательным автоматическим взвешиванием.

Однако Республиканская ассоциация водителей и владельцев грузового автотранспорта выступила против запрета. По мнению организации, необходимо не запрещать, а разрешить использование самосвалов с 1 января 2026 года при условии соблюдения допустимых весовых параметров.

Согласно действующим нормативам, максимально разрешённая масса для транспортных средств следующая:

трёхосные — не более 25 тонн;

четырёхосные, включая варианты с двумя управляемыми осями — до 32 тонн;

пятиосные — до 38 тонн;

шестиосные и более — до 44 тонн.

Как отметил президент ассоциации Канат Кашаган, в стране зарегистрировано свыше 155 тысяч самосвалов категории N3, предназначенных для перевозки грузов с соблюдением технически допустимой массы.

«А это в свою очередь 155 тыс. водителей, источники доходов которых связаны с использованием самосвалов. Запрет непосредственно отразится на них и на их семьях. Может ли государство предоставить другую работу для 155 тыс. водителей самосвалов, которых в первую очередь коснется последствие введенного запрета? По статистике, около 25% предпринимателей занимаются грузоперевозками. Запрет приведет к значительным финансовым потерям. Таким образом, ускорение запрета может иметь серьезные социальные последствия», – напомнил Кашаган.

Также важно отметить, что в автодорожной отрасли ведутся масштабная реконструкция и строительство республиканских сетевых дорог (около 12 тыс. км), там тоже нужны большегрузы.

К тому же для реализации поручения президента был разработан и утвержден правительством Национальный инфраструктурный план Казахстана до 2029 года, который включает 204 ключевых проекта.

«Для завершения всех этих проектов требуется стабильность и минимизация внешних отрицательных факторов, которые могут повлиять на сроки и качество работ. При этом запрет на большегрузы приведет к замедлению всех строительных процессов и к массовому срыву сроков выполнения госзаказов. Как известно, сложившийся бюджетный кризис в Казахстане, нарастающий с годами и имеющий системные причины, воспринимается населением критически. Полагаем, что еще и введение запрета на важный транспорт усугубит ситуацию и приведет к нежелательным последствиям», – обратил внимание президент ассоциации Канат Кашаган.

В 10 раз подорожает для казахстанцев одна из госуслуг В Казахстане может значительно подорожать одна из госуслуг. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс предложили депутаты...

Ремонт светофоров. Предупреждение для костанайских водителей распространил акимат Пресс-служба акима распространила предупреждение для водителей о предстоящих ремонтных работах в Костанае. "С 10 по...