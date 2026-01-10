Приказом Министерства труда от 31 декабря 2025 года внесены изменения в Правила исчисления размеров, назначения, выплаты, перерасчета и прекращения государственного социального пособия по инвалидности, а также пересмотра решений о его назначении или отказе, сообщает Zakon.kz.

Приостановление выплаты пособия по инвалидности

Уточняется, что отделение государственной корпорации на основании решения уполномоченного органа по назначению пенсий и пособий приостанавливает выплату государственного социального пособия по инвалидности с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления соответствующих сведений, в том числе из информационных систем.

Обмен информацией для своевременного приостановления выплат

Для обеспечения оперативного приостановления пособий Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК ежемесячно предоставляет в государственную корпорацию электронные списки без вести пропавших лиц, находящихся в розыске.

Прекращение выплаты пособия по инвалидности

На основании решения уполномоченного органа о прекращении выплаты пособия отделение государственной корпорации прекращает перечисление средств с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, заявлений или запросов.

Недостоверные сведения и ответственность получателя

Если установлено, что заявитель предоставил недостоверные сведения, повлекшие необоснованное первоначальное назначение пособия по инвалидности, проводится процедура нового назначения. При утверждении решения о прекращении выплаты по данному основанию уполномоченный орган обращается в правоохранительные органы для проверки наличия либо отсутствия состава преступления. В случае вынесения судебного решения о предоставлении фиктивных документов выплата пособия прекращается с момента его первоначального назначения.

Сведения о смерти граждан за рубежом

Для своевременного прекращения выплат загранучреждения Республики Казахстан направляют в государственную корпорацию информацию о смерти граждан РК, временно проживавших за пределами страны, по мере ее поступления.

Приостановление пособия по случаю потери кормильца

Отделение государственной корпорации на основании решения уполномоченного органа приостанавливает выплату государственного социального пособия по случаю потери кормильца с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, включая данные из информационных систем.

Пересмотр выплат при трудоустройстве ухаживающих лиц

В случае выявления факта трудоустройства лиц, осуществлявших уход за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, выплата пособия пересматривается с учетом числа оставшихся иждивенцев.

Информационное взаимодействие при приостановлении выплат

Для обеспечения своевременного приостановления выплат по случаю потери кормильца Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК также ежемесячно направляет в государственную корпорацию электронные списки без вести пропавших лиц, находящихся в розыске.

Прекращение выплаты пособия по случаю потери кормильца

Прекращение выплаты государственного социального пособия по случаю потери кормильца осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, заявлений или запросов. При выявлении факта предоставления недостоверных сведений, повлекших необоснованное назначение пособия, проводится процедура нового назначения, а материалы направляются в правоохранительные органы. В случае установления судом факта предоставления фиктивных документов выплата пособия прекращается с даты первоначального назначения.

