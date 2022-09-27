Минтруда и Нацбанк РК готовят расчеты для выхода на пенсию в 50 лет

По словам министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой, снижение пенсионного возраста для всех казахстанцев ничего не даст, кроме маленькой пенсии.

Однако некоторые категории наших граждан в перспективе все же могут рассчитывать и на ранний выход на заслуженный отдых, и на достойные выплаты, передает Экспресс К.

— Снижение пенсионного возраста для всех казахстанцев ничего не даст, кроме низкого размера пенсии, потому что государство платит базовую пенсию и солидарную. Солидарную пенсию оно назначает на стаж, который люди накопили на 1 января 1998 года. После 1998 года пенсию мы получаем за счет наших отчислений. Насколько будет меньше наше участие в пенсионной системе — настолько у нас будет низкая пенсия, — пояснила министр.

Тем временем у граждан, которые работают во вредных условиях труда, имеются два вида взносов: обязательный пенсионный взнос, который делает сам человек, и обязательный профессиональный пенсионный взнос, который отчисляет работодатель.

— В этой связи мы сейчас рассматриваем: если человек уже с 2005 года (в этом году, помимо солидарной, добавили базовую пенсию. — Экспресс К) отчисляет два вида взносов, почему он не может выйти на пенсию в 50 лет? Мы уже сейчас выяснили с Национальным банком, что у них нормальные накопления есть и они должны выйти в 50 лет. В связи с этим нам нужно пересмотреть отдельные параметры возможности выхода на пенсию в этом возрасте. Сейчас над этим работаем. К декабрю, наверное, мы уже представим расчеты вместе с Национальным банком, — добавила чиновница.

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