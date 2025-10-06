В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана напомнили гражданам о значении трудовой книжки и ее роли при подтверждении трудового стажа и социальных выплат.
Как отметил главный эксперт Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Женис Рустемов, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан трудовая книжка является одним из основных документов, подтверждающих трудовую деятельность работника. В частности, трудовая книжка является документом, содержащим в хронологическом порядке сведения о всей трудовой деятельности работника, в том числе сведения: о приеме на работу, переводе на другую работу, прекращении трудового договора.
«В связи с этим трудовая книжка предоставляется лицами при приеме на работу как основной документ, подтверждающий трудовую деятельность для лиц, имеющих трудовой стаж, а также наличие опыта работы в определенной сфере или по определенной квалификации/специальности. Кроме того, в соответствии с Социальным кодексом РК трудовой стаж за период до 1 января 1998 года для отчисления пенсионных выплат по возрасту подтверждается также трудовой книжкой, а при отсутствии трудовой книжки или соответствующей записи в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе, либо решения суда», — отметил Женис Рустемов.
В Трудовой кодекс Республики Казахстан 4 мая 2020 года были внесены изменения, обязывающие работодателя вносить информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора в Единую систему учета трудовых договоров в порядке, определенном уполномоченным государственным органом по труду. Следовательно с указанного года трудовая деятельность работников, кроме документов, установленных ст. 35 кодекса, может также подтверждаться сведениями из Единой системы учета трудовых договоров.
Тем, кто без жилья - жилищные выплаты. Названа категория получателей
"Теперь им приходится сжиматься" - аким Костаная назвал причины возмущения пассажиров автобусов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.