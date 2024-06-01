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Минтруда об отмене налогообложения пенсионных выплат: Вопрос ещё рассматривается

Фотография для новости Минтруда об отмене налогообложения пенсионных выплат: Вопрос ещё рассматривается

pixabay.com

Вопрос об отмене налогообложения пенсионных выплат из ЕНПФ рассматривают в правительстве, сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты Акмади Сарбасов, сообщает informburo.kz

«Если это касается тех вопросов, которые рассматриваются в рамках проекта нового Налогового кодекса, по ним, наверное, соответствующие компетентные органы дадут комментарий. Но я знаю, что работа сейчас ведётся, в том числе обсуждаются вопросы по специальному налоговому режиму, вопросы налогообложения и тех выплат, которые есть в наших фондах, в том числе ЕНПФ», – сказал Акмади Сарбасов в кулуарах сената корреспонденту Informburo.kz.

По его словам, говорить о возможных минусах и рисках этого решения пока рано, так как отмена ещё рассматривается и окончательной позиции нет.

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