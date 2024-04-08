Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу «выплат»

Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) осуществляются компенсации пострадавшим от паводков, не соответствует действительности.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется ложная информация якобы об осуществлении МТСЗН компенсационных выплат пострадавшим от паводков. Для получения выплат неизвестные лица предлагают нажать кнопку «Подробнее» или перейти по ссылке.

В соответствии с поручением Главы государства казахстанцам, пострадавшим от паводков, местными исполнительными органами будут произведены единовременные выплаты. Их размеры будут устанавливаться в каждом регионе отдельно по решению специальных комиссий, созданных для расчета нанесенного материального ущерба.

Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке.

Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.

Просим граждан доверять информации только из официальных источников.

Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону.

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