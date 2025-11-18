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Минтруда разъяснило, могут ли матери потерять пособия из-за подработки

— Сегодня, 12:14
Изображение для новости: Минтруда разъяснило, могут ли матери потерять пособия из-за подработки

pixabay.com


Информация о том, что в Казахстане матерей могут лишать социальных выплат за подработку курьерами, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает zakon.kz

В ведомстве пояснили, что неработающие родители, осуществляющие уход за ребенком, получают государственное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за счет средств республиканского бюджета. Выплата назначается на весь установленный период и не зависит от того, трудоустроится ли получатель пособия.

Для родителей, являющихся участниками системы обязательного социального страхования, предусмотрены социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования. Они назначаются в связи с потерей дохода на период ухода за ребенком до полутора лет и составляют 40% от среднемесячного дохода за два года, предшествовавших рождению ребенка.

В Минтруда отметили, что прекращение таких выплат возможно только по инициативе самого получателя. Согласно Социальному кодексу Казахстана, для этого необходимо подать соответствующее заявление.

Также в ведомстве призвали представителей СМИ, блогеров и администраторов пабликов внимательно относиться к трактовке официальной информации и избегать формулировок, способных вводить граждан в заблуждение.

Гражданам рекомендуют ориентироваться на официальные разъяснения государственных органов, а при возникновении вопросов обращаться за дополнительной информацией в профильные ведомства.



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