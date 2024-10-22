Министерством труда и соцзащиты населения РК разработан приказ, в котором указано, что государственная услуга «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика Единого накопительного пенсионного фонда» исключена из реестра государственных услуг, передает inbusiness.kz.

При этом в документе ссылаются на приказ министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 4 сентября текущего года. С чем связано такое решение, не объясняется. В министерстве труда и соцзащиты населения корреспонденту inbusiness.kz объяснили решение властей.

В ведомстве подчеркнули, что инициатива по исключению услуги «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика Единого накопительного пенсионного фонда» из реестра государственных услуг исходила от агентства РК по делам государственной службы с целью исключения ряда государственных услуг, носящих справочный характер.

«Ранее данная государственная услуга была полностью автоматизирована и доступна на веб-портале и в мобильном приложении электронного правительства, а также в мобильных приложениях банков второго уровня (БВУ). На сегодняшний день гражданам предоставляются два вида справок: о пенсионных отчислениях – посредством портала и мобильного приложения электронного правительства, а также в мобильных приложениях БВУ; о начислениях ЕНПФ с учетом инвестиционного дохода – на портале и в мобильном приложении электронного правительства. Эту же справочную информацию можно получить, обратившись лично в ЕНПФ», – отметили в министерстве.

На публичном обсуждении приказ до 4 ноября.

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