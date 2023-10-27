Минтуризма обратилось к казахстанцам, купившим туры в Египет

Фото взято с сайте минтуризма РК //www.gov.kz
В настоящее время, в Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан поступают многочисленные обращения от граждан Республики Казахстан касательно отдыха на египетских курортах.
Как известно, территория Египта граничит с Израилем, где сейчас разворачивается военный конфликт. Так, вооруженный конфликт вызывает опасения у туристов, которые запланировали отдых в Египет в ближайшее время.
В свою очередь сообщаем, что туристы вправе заблаговременно обратиться в туристскую компанию с просьбой возврата средств и отказаться от путешествия в случае не согласия на альтернативные варианты. В этом случае, туристские компании согласно законодательству Республики Казахстан при возврате средств вправе удержать фактический понесенные расходы, связанные с организацией туров.