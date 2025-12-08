После затянувшейся тёплой осени в Казахстан уверенно приходит настоящая зима. Уже 9 декабря в северо-западные и северные регионы страны стремительно ворвётся мощный северный антициклон.

По данным синоптиков, этот холодный атмосферный фронт, подпитываемый арктическими воздушными массами, принесёт прекращение осадков, но вместе с тем — резкое понижение температуры воздуха. В первую очередь похолодание ощутят жители северной половины республики, после чего морозы распространятся на всю территорию Казахстана.

В ночные часы столбики термометров в северных регионах опустятся до -22…-30 °С, на востоке местами ожидается усиление морозов до -27…-35 °С. На юге и юго-востоке страны также станет значительно холоднее — ночью прогнозируется от -10 до -20 °С.

