Минус тысячи торговых точек: тревожная статистика по Казахстану

В Казахстане за последний год заметно сократилось количество торговых площадок. Речь идёт не только о рынках, но и о киосках, павильонах и других форматах уличной торговли, передает lsm.kz
По данным Бюро национальной статистики, на 1 января 2026 года в стране насчитывалось 588 рынков. Это на 6% меньше, чем годом ранее — минус 38 объектов.
Рынки закрываются быстрее в сёлах
Наиболее активно рынки сокращались в сельской местности — за год там закрылись 22 объекта. В городах снижение оказалось менее значительным — минус 16 рынков.
Больше всего базаров по-прежнему сосредоточено в Туркестанской области — 103, однако даже там зафиксировано снижение на три объекта.
Где падение самое заметное
Наиболее резкое сокращение произошло в Акмолинской области — количество рынков уменьшилось в 1,7 раза: с 17 до 10.
Также снижение отмечено:
- в Алматы — минус 8 (до 37 рынков);
- в Костанайской области — минус 6 (до 22);
- в Восточно-Казахстанской области — минус 4 (до 28).
В то же время в ряде регионов зафиксирован небольшой рост. В Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях появилось по одному новому рынку, в Мангистауской — два.
Киосков стало меньше почти на тысячу
Сокращение коснулось и киосков — их количество снизилось с 10,6 тыс. до 9,6 тыс., что составляет минус 9%.
Особенно заметное падение произошло:
- в Костанайской области — в 4,8 раза (до 31);
- в области Ұлытау — в 2,3 раза (до 7);
- в Шымкенте — в 1,6 раза (до 1,3 тыс.);
- в Атырауской области — в 1,5 раза (до 121).
Рост отмечен лишь в отдельных регионах — в Мангистауской области, Астане и Алматы.
Сокращаются и павильоны
Количество палаток и павильонов также уменьшилось — с 12,1 тыс. до 11,9 тыс. за год.
Наиболее сильное снижение зафиксировано:
- в области Жетісу — в 2,7 раза (до 132);
- в Акмолинской области — в 2 раза (до 10);
- в области Абай — в 2,4 раза (до 19);
- в Алматинской области — на 20%;
- в Костанайской области — на 13,2% (до 269).
При этом в некоторых регионах наблюдается рост, в частности в Карагандинской области, Шымкенте, Северо-Казахстанской области, а также в Алматы и Астане.
Контейнеров тоже стало меньше
Сократилось и число контейнеров, используемых под торговлю — с 30,7 тыс. до 28,1 тыс.
Эксперты связывают такую динамику с изменением форматов торговли, усилением регулирования и переходом бизнеса в более современные торговые пространства.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.