Минус в июне. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

В предстоящие выходные дни территория Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов.

Фронтальные разделы определят неустойчивый характер погоды, обширные поля облаков станут причиной дождей с грозами, шквалистым ветром, возможен град.

26 июня на севере, 24-25 июня на востоке, 24 и 26 июня на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, на юго-востоке Казахстана – пыльная буря.

Ночью 26 июня на северо-западе страны на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Существенных изменений в температурном фоне не ожидается.

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