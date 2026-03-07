Житель Казахстана заметил снижение суммы на своем пенсионном счёте в Единый накопительный пенсионный фонд. В последней выписке за февраль на его счёте появился инвестиционный убыток почти 59 тысяч тенге. По мнению вкладчика, это может быть связано со снижением курса доллара, передает tengrinews.kz

Что произошло

Читатель сообщил, что заметил отрицательное значение инвестиционного дохода в выписке из пенсионного фонда. Он предположил, что подобная ситуация может быть связана с изменением курса валют.

Инвестиционный убыток — это временное снижение рыночной стоимости пенсионных активов, которые инвестируются в различные финансовые инструменты, такие как акции и облигации. В результате доходность может временно уходить в минус.

Что такое инвестиционный доход

Инвестиционный доход — это средства, которые формируются за счет размещения пенсионных накоплений граждан.

Часть заработной платы работников направляется в пенсионный фонд, после чего эти средства передаются в управление инвесторам — в том числе Национальный банк Республики Казахстан и другим управляющим компаниям. Они вкладывают деньги в различные финансовые инструменты: государственные облигации, акции компаний, банковские активы и другие ценные бумаги. Если инвестиции приносят прибыль, часть дохода начисляется на пенсионные счета вкладчиков.

Почему на счетах может появляться «минус»

В Единый накопительный пенсионный фонд пояснили, что в отдельные периоды инвестиционный доход может быть как положительным, так и отрицательным.

На это влияют колебания валютных курсов и изменение рыночной стоимости финансовых инструментов. Например, при укреплении тенге валютные активы могут временно показывать снижение доходности при пересчёте.

В фонде также отметили, что на доходность пенсионных активов в 2025 году повлияли несколько факторов. Среди них — укрепление тенге к доллару США с 525 до 505 тенге, а также снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг Министерства финансов на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий.

Долгосрочная доходность остается положительной

В ЕНПФ подчеркнули, что пенсионные накопления инвестируются на долгосрочную перспективу, поэтому краткосрочные колебания возможны.

По итогам 2025 года инвестиционный доход составил около 1,7 трлн тенге, а номинальная доходность пенсионных активов достигла 7,43%.

Какие гарантии сохранности накоплений

В Казахстане действует государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учетом инфляции. Когда человек выходит на пенсию, проводится проверка доходности его накоплений за весь период.

Если доходность окажется ниже уровня инфляции, государство компенсирует разницу из бюджета. Если же доходность равна или выше инфляции, компенсация не выплачивается.

Таким образом, пенсионные накопления граждан защищены вне зависимости от ситуации на финансовых рынках. Если же часть средств передана частной инвестиционной компании, минимальный уровень доходности должна обеспечить уже она.

