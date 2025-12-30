Общая протяжённость автомобильных дорог Костаная составляет 423 километра. По итогам 2025 года 419 километров улично-дорожной сети, или 99%, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.
За последние пять лет в областном центре было отремонтировано 174 километра дорог. Только в 2025 году работы охватили 85 участков улиц общей протяжённостью 51 километр. В рамках дорожной кампании были реконструированы две улицы, на 76 участках выполнен средний ремонт, ещё на семи — текущий.
Правоповоротные съезды разгружают перекрёстки
С 2023 года в Костанае внедряется практика обустройства правоповоротных съездов. На сегодняшний день в городе выполнено 14 таких съездов. Это позволило повысить пропускную способность перекрёстков и снизить транспортные заторы.
В акимате отмечают, что работы по устройству правоповоротных съездов проводятся с учётом предложений и мнений жителей. Практика будет продолжена на тех участках, где это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и удобства автомобилистов.
