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Минусовая температура. Прогноз по Костанаю и области на 6 апреля

Фото alau.kz

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По прогнозу синоптиков Казгидромета, по области ожидается погода без осадков. На юго-востоке области туман.

Ветер юго-западный, западный 9-14, днем на севере области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, на юге области 3 тепла, днем 5-10, на юге области 13 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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