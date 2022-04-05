Минусовая температура. Прогноз по Костанаю и области на 6 апреля

Фото alau.kz
По прогнозу синоптиков Казгидромета, по области ожидается погода без осадков. На юго-востоке области туман.
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Ветер юго-западный, западный 9-14, днем на севере области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, на юге области 3 тепла, днем 5-10, на юге области 13 тепла.
В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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