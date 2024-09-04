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Минусовая температура. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

Фотография для новости Минусовая температура. Прогноз погоды от синоптиков Казгидромета

alau.kz

Прогноз погоды по Казахстану на 5-7 сентября представили синоптики Казгидромета. 

По-прежнему на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Идут дожди с грозами.

На севере и востоке республики временами сильные дожди. Ночью 7 сентября в горных районах востока и юго-востока страны ожидаются осадки (дождь, снег).

Лишь на западе Казахстана, с отрогом северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра.

В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

 

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