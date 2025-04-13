Днем 14 апреля на западе, севере Костанайской области ожидается гроза.

Ночью и утром на юге области туман.

Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с.

Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.

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