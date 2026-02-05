USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Минуты решают всё: в Костанае заработала новая подстанция скорой помощи

В микрорайоне Юбилейный в Костанае открылась четвёртая подстанция областной станции скорой медицинской помощи. Она будет обслуживать микрорайоны Береке, Северо-Западный и Юбилейный, где в настоящее время проживает более 50 тысяч человек.

На данный момент на новой подстанции работают две бригады скорой помощи. В дальнейшем планируется ввод третьей бригады. В среднем на одну бригаду приходится около 20 вызовов в сутки.

Необходимость открытия подстанции была связана с высокой транспортной загруженностью этой части города. По словам специалистов, новая точка базирования позволит сократить время прибытия бригад и повысить доступность экстренной медицинской помощи для жителей прилегающих районов.

Таким образом, в Костанае теперь функционируют четыре подстанции скорой помощи. Они расположены в микрорайоне КСК, в центре города на улице Победы, в районе КЖБИ и в микрорайоне Юбилейный.



