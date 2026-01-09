В городе Тобыл Костанайского района произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме.

Как сообщили в МЧС, возгорание возникло на первом этаже — в спальном помещении одной из квартир. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и бригада Центра медицины катастроф.

Силами огнеборцев по лестничному маршу с использованием спасательных капюшонов были спасены 5 человек, в том числе один ребёнок.

Один из спасённых был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения.

Пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обращаться по номеру 112.

