USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Минуты решали всё: костанайские огнеборцы вывели людей из горящего дома

— Сегодня, 10:40
Изображение для новости: Минуты решали всё: костанайские огнеборцы вывели людей из горящего дома

Сгенерировано ИИ

В городе Тобыл Костанайского района произошёл пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме.

Как сообщили в МЧС, возгорание возникло на первом этаже — в спальном помещении одной из квартир. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения и бригада Центра медицины катастроф.

Силами огнеборцев по лестничному маршу с использованием спасательных капюшонов были спасены 5 человек, в том числе один ребёнок.

Один из спасённых был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения.

Пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

В МЧС напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обращаться по номеру 112.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.