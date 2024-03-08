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Минувший февраль стал самым жарким за последние несколько сотен лет

Фотография для новости Минувший февраль стал самым жарким за последние несколько сотен лет

pixabay.com

Согласно данным службы мониторинга климата Европейского союза Copernicus, прошедший февраль стал самым жарким за последние несколько сотен лет. Ученые предупреждают, что рекордное повышение температуры может привести к серьезным глобальным последствиям, сообщает Zakon.kz.

Научные сотрудники мониторинга климата ЕС установили, что температура в минувшем феврале, была почти на два градуса выше, чем средняя температура этого же месяца в доиндустриальные времена, пишет CNN.

Это говорит о том, что естественные колебания климата усиливаются из-за глобального потепления.

«Февраль присоединяется к длинной череде рекордов последних нескольких месяцев. На самом деле это неудивительно – постоянное потепление климатической системы неизбежно и приведет к новым экстремальным температурам», – заявил Карло Буонтемпо, директор Copernicus.
Заметно повысилась и температура глобального океана. В прошлом месяце она составила 21,06 градуса по Цельсию. Эта отметка побила рекорд прошлого года. В августе 2023 года столбик термометра показывал 20,98 градуса.

Ученные предупреждают – рекордное повышение температуры океана имеет серьезные глобальные последствия. Это не только опасно для морской жизни, но и способствует возникновению экстремальных погодных явлений, в том числе цунами, сильных дождей и разрушительных ураганов.

Ученые Copernicus отмечают, что эти показатели должны заставить задуматься мировое сообщество о необходимости сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Ранее международная группа ученых из Сербии, Испании, Португалии, Словении и других стран выяснила, что глобальное потепление угрожает крупнейшим на Земле запасам питьевой воды, которые находятся в пещерах по всему миру.

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