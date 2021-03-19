USD 419.17
EUR 500.57
RUB 5.69
  1. Home
  2. Здоровье
  3. Минздрав: Больше 1 млн казахстанцев получат вакцину против коронавируса в…

Минздрав: Больше 1 млн казахстанцев получат вакцину против коронавируса в апреле

Vinkmag ad

В Министерстве здравоохранения ожидают, что в апреле вакцину против коронавируса получат более 1 млн казахстанцев, передает informburo.kz

Планируется расширить группы населения, подлежащие вакцинации, и включить в них людей, состоящих на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, а также другие категории граждан.

«Серьёзных случаев неблагоприятных проявлений после иммунизации не зарегистрировано. При этом у 1% привитых лиц регистрируется ожидаемые реакции, такие как гриппоподобные состояния с повышением температуры тела, общее недомогание, а также местные проявления в виде припухлости и покраснения в месте введения вакцины», – сообщил глава Минздрава Алексей Цой.

По данным на 19 марта 2021 года, в Казахстане привито от Covid-19 100 тыcяч человек, в том числе более 63 тысяч медицинских работников, 22 тысячи педагогов, 7 тысяч сотрудников силовых структур, 8 тысяч – другие категории граждан.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Взрыв на заправке, гибель мальчика. О расследовании дел прошлых лет рассказали на встрече с главой ДП Костанайской области
Следующая новость

ЕНПФ разыскивает пенсионеров, не обратившихся за деньгами