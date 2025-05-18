Министерством здравоохранения РК продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости по стране и эпидемиологической ситуации в мире.
Всего с начала 2025 года зарегистрировано 329 подтвержденных случаев, летальных случаев не зарегистрировано, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости в 3,7 раз. В неделю по республике регистрируется до 25 случаев.
Занятость инфекционных коек составляет – 27%, реанимационных – 2%, в том числе с коронавирусной инфекцией в стационарах поучают лечение 2 больных, состояние средней степени тяжести.
Как и во всем мире в РК продолжает циркулировать штаммы варианта Омикрон, который впервые выявлен в 2022 году.
Вариант Омикрон содержит более 30 мутаций и характеризуется легким течением заболевания, тем самым не требует стационарного лечения. Основными симптомами заболевания являются поражение верхних дыхательных путей, насморк, боль в горле, кашель.
Учитывая рост заболеваемости в других странах Министерство здравоохранения рекомендует:• избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;
• частое мытье рук, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;
• регулярное проветривание помещений;
• при наличии симптомов заболевания обращаться за медпомощью.
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