Министерством здравоохранения РК продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости по стране и эпидемиологической ситуации в мире.

Всего с начала 2025 года зарегистрировано 329 подтвержденных случаев, летальных случаев не зарегистрировано, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости в 3,7 раз. В неделю по республике регистрируется до 25 случаев.

Занятость инфекционных коек составляет – 27%, реанимационных – 2%, в том числе с коронавирусной инфекцией в стационарах поучают лечение 2 больных, состояние средней степени тяжести.

Как и во всем мире в РК продолжает циркулировать штаммы варианта Омикрон, который впервые выявлен в 2022 году.

Вариант Омикрон содержит более 30 мутаций и характеризуется легким течением заболевания, тем самым не требует стационарного лечения. Основными симптомами заболевания являются поражение верхних дыхательных путей, насморк, боль в горле, кашель.

Учитывая рост заболеваемости в других странах Министерство здравоохранения рекомендует:• избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями;

• частое мытье рук, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

• регулярное проветривание помещений;

• при наличии симптомов заболевания обращаться за медпомощью.

Будут сидеть без света костанайцы План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных...

"Обещали замедлить скорость". Об ответственности агрегаторов электросамокатов заговорили в МВД Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепёха призвал вернуться к вопросу ограничения скорости электросамокатов на некоторых...