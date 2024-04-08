Минздрав держит на особом контроле эпидситуацию в паводковый период

Министерство здравоохранения держит на особом контроле эпидемиологическую ситуацию в паводковый период. Работа санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) переведена на усиленный режим.

В Казахстане отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по инфекциям, рост которых характерен для паводкового периода.

В целях профилактики инфекционных заболеваний органами СЭС усилен контроль за питьевым водоснабжением. С начала паводков проведен отбор и исследования более 4 тысяч проб питьевой воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.

По результатам лабораторного мониторинга качества и безопасности воды отсутствуют риски для возникновения водных вспышек инфекционных заболеваний.

Для оказания организационно-методической помощи по вопросам проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в период паводка и недопущения распространения особо-опасных и инфекционных заболеваний на подтопляемых участках в регионы направлены специалисты Национального центра общественного здравоохранения.

Работа за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.

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