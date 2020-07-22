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Минздрав готовит перечень бесплатных препаратов от пневмонии

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Заболевшие пневмонией смогут получать 5 препаратов бесплатно в своих поликлиниках. С такой информацией выступил министр здравоохранения Алексей Цой. Однако что это будут за препараты и когда начнется их выдача, пока остается неизвестным, передает alau.kz

В Казахстане стабилизируется ситуация по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения. В подтверждение своих слов он обратился к статистике.

«Снижен ежесуточный прирост заражения коронавирусной инфекцией с 4 процентов до 2,1 процент. Снижено количество вызовов скорой помощи по Казахстану на 23 процента. В отдельных городах в 2 раза. Увеличение количества выздоровевших от COVID-19 более 60 процентов»,- сообщил Алексей Цой, министр здравоохранения.

Снижается и занятость коек в стационарах. В провизорных она уже уменьшилась на 20 процентов, в реанимационных — на 6. При этом общий коечный фонд оставляют прежним. На данный момент он достигает почти 50 тысяч коек во всех мед.учреждениях страны. Вместе с тем, в стране продолжается закуп аппаратов искусственной вентиляции легких. Министр рассказал, что приобретены будут больше 4 тысяч ИВЛ. Причем 3 тысячи из них будут отечественного производства. Эти аппараты изготовят за 2 месяца, после чего поставят в мед.организации. Запланирована поставка и передвижных медицинских комплексов. Их в стране может появиться более 100. Обслуживать они должны отдаленные регионы.

«Планируемая комплектация данных передвижных медицинских комплексов – это рентген-оборудование, УЗИ, ЭКГ, гинекологические и смотровые кабинеты, пункты забора анализов. Это очень важный момент, чтобы доступность на селе была обеспечена и в ближайшее время данные передвижные комплексы также будут закуплены и поставлены в регионе»,- рассказал Алексей Цой.

Продолжается поиск новых способов лечения коронавируса. На данный момент в протокол внесли 2 препарата — это ремдесивир и фавипиравир. А вот такие лекарства как лопинавир и гидроксихлорохин, которые раньше применяли в лечении, теперь исключили из протокола.

«Дело в том, что во всем мире ищут методы, проводят клинические исследования. И по рекомендации ВОЗ, по американскому национальному регулятору данные препараты признали неэффективными. Поэтому наши специалисты решили комиссионно исключить эти противовирусные препараты»,- пояснила Ажар Гиният, вице-министр здравоохранения.

В вопросе лечения есть и еще одна новость. Сейчас прорабатывают вопрос о том, чтобы 5 препаратов стали доступны для лечения в домашних условиях. Ими могут оказаться жаропонижающие и антибиотики, но точного перечня не озвучено. Министр здравоохранения пояснил, что эти 5 препаратов будут выдавать людям бесплатно после обращения в поликлинику и при наличии диагноза пневмонии. Но на сегодня это правило еще не действует. Оно ожидает окончательного решения со стороны министерства.

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