Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19

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Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании Правительства заявил, что в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19, передает informburo.kz
Он отметил, что нужно реализовывать мероприятия, которые уменьшат уровень негативного восприятия населением борьбы с Covid-19. Сейчас негативные публикации составляют 24%.
Так, акиматы должны обеспечить:
- публикацию разъяснительных материалов в печатных и сетевых СМИ и размещение телесюжетов;
- производство и ротацию видео- и аудиороликов (информационные, вирусные, анимационные) на тему противоэпидемических мер;
- организацию и проведение пресс-мероприятий (пресс-конференций, брифингов);
- работу в социальных сетях (разъяснительные посты, обратную связь с аудиторией);
- распространение контента в мессенджерах, мобильных приложениях;
- печать и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, флаеров);
- мониторинг и анализ информационного поля.
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