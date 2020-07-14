Минздрав хочет, чтобы в СМИ и соцсетях было не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании Правительства заявил, что в СМИ и соцсетях должно быть не более 10% негативных публикаций о борьбе с Covid-19, передает informburo.kz

Он отметил, что нужно реализовывать мероприятия, которые уменьшат уровень негативного восприятия населением борьбы с Covid-19. Сейчас негативные публикации составляют 24%.

Так, акиматы должны обеспечить:

публикацию разъяснительных материалов в печатных и сетевых СМИ и размещение телесюжетов;

производство и ротацию видео- и аудиороликов (информационные, вирусные, анимационные) на тему противоэпидемических мер;

организацию и проведение пресс-мероприятий (пресс-конференций, брифингов);

работу в социальных сетях (разъяснительные посты, обратную связь с аудиторией);

распространение контента в мессенджерах, мобильных приложениях;

печать и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, флаеров);

мониторинг и анализ информационного поля.

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