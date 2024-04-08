Минздрав Казахстана из-за паводка выпустило рекомендации для населения

Минздрав РК в связи с паводковой ситуацией в ряде регионов страны с целью профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний рекомендует:

1.⁠ ⁠Для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду;

2.⁠ ⁠Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления;

3.⁠ ⁠Не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах недоступных для грызунов и паводковой воды;

4.⁠ ⁠Мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета;

5.⁠ ⁠Обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами;

6.⁠ ⁠При наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и др.) необходимо немедленно об этом сообщить медицинскому работнику.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.