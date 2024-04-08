Минздрав Казахстана из-за паводка выпустило рекомендации для населения

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Минздрав РК в связи с паводковой ситуацией в ряде регионов страны с целью профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний рекомендует:
1. Для питья и приготовления пищи использовать только бутилированную или кипяченую воду;
2. Не пить воду из родников, колодцев и скважин в местах подтопления;
3. Не использовать подмоченные паводковыми водами пищевые продукты, по возможности хранить в местах недоступных для грызунов и паводковой воды;
4. Мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета;
5. Обработать все помещения после паводка дезинфекционными растворами;
6. При наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и др.) необходимо немедленно об этом сообщить медицинскому работнику.