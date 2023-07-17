Минздрав Казахстана обновил состав аптечки для оказания первой медицинской помощи

Министерство здравоохранения Казахстана обновило состав аптечки для оказания первой помощи с учётом большей функциональности и доступности, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С учетом проведённого анализа международного опыта Турции, Германии, США, Южной Кореи и других стран, в состав аптечки включили:

марлевые бинты (стерильные и нестерильные),

эластичные бинты,

перевязочный пакет,

медицинский лейкопластырь,

ножницы тупоконечные, металлические,

карманную маску для искусственной вентиляции легких,

косынку-бандаж для перевязки,

спасательное одеяло,

мгновенный пакет со льдом,

свисток,

фонарь,

футляр для аптечки,

блокнот,

карандаш,

влажные салфетки (антисептические),

перчатки,

жгут,

рекомендации по использованию содержимого аптечки для оказания первой помощи пострадавшему.

«Аптечка для оказания первой помощи может быть доукомплектована на усмотрение пользователя, согласно индивидуальным потребностям и пожеланиям. На промышленных объектах состав аптечки дополняется средствами (антидотами), предназначенными для экстренной обработки поражённого участка тела пострадавшего, в зависимости от вредных или опасных производственных факторов с приложением инструкции по применению», – сообщили в Минздраве.

Новый состав аптечки для оказания первой помощи утверждён приказом министра здравоохранения РК от 10 июля 2023 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.