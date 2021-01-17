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Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

фото www.gazeta.ru

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 168 096 случаев, из них:

  • в городе Алматы — 20347(+115),
  • в городе Нур-Султан — 19895(+128),
  • в ВКО — 19520 (+30),
  • в Атырауской области — 14881(+91),
  • в Карагандинской области — 12720(+57),
  • в Павлодарской области — 10418(+135),
  • в ЗКО – 9888(+46),
  • в СКО — 9507(+54),
  • в Костанайской области — 8597(+72),
  • в Акмолинской области — 8242(+79),
  • в Алматинской области — 8098(+92),
  • в городе Шымкент — 5707(+13),
  • в Жамбылской области — 5247(+23),
  • в Мангистауской области — 3869(+17),
  • в Туркестанской области — 3879(+16),
  • в Актюбинской области — 3798(+7),
  • в Кызылординской области — 3483(+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан — 73,
в городе Алматы — 35,
в Акмолинской области — 91,
в Актюбинской области — 5,
в Атырауской области — 118,
в ВКО — 34,
в ЗКО — 31,
в Карагандинской области — 39,
в Костанайской области — 2,
в Мангистауской области — 2,
в Павлодарской области — 79,
в СКО — 87,
в Туркестанской области — 2.

Всего в стране выздоровели – 153 035 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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