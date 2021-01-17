Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 168 096 случаев, из них:

в городе Алматы — 20347(+115),

в городе Нур-Султан — 19895(+128),

в ВКО — 19520 (+30),

в Атырауской области — 14881(+91),

в Карагандинской области — 12720(+57),

в Павлодарской области — 10418(+135),

в ЗКО – 9888(+46),

в СКО — 9507(+54),

в Костанайской области — 8597(+72),

в Акмолинской области — 8242(+79),

в Алматинской области — 8098(+92),

в городе Шымкент — 5707(+13),

в Жамбылской области — 5247(+23),

в Мангистауской области — 3869(+17),

в Туркестанской области — 3879(+16),

в Актюбинской области — 3798(+7),

в Кызылординской области — 3483(+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан — 73,

в городе Алматы — 35,

в Акмолинской области — 91,

в Актюбинской области — 5,

в Атырауской области — 118,

в ВКО — 34,

в ЗКО — 31,

в Карагандинской области — 39,

в Костанайской области — 2,

в Мангистауской области — 2,

в Павлодарской области — 79,

в СКО — 87,

в Туркестанской области — 2.

Всего в стране выздоровели – 153 035 человек от COVID-19.

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