Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 168 096 случаев, из них:
- в городе Алматы — 20347(+115),
- в городе Нур-Султан — 19895(+128),
- в ВКО — 19520 (+30),
- в Атырауской области — 14881(+91),
- в Карагандинской области — 12720(+57),
- в Павлодарской области — 10418(+135),
- в ЗКО – 9888(+46),
- в СКО — 9507(+54),
- в Костанайской области — 8597(+72),
- в Акмолинской области — 8242(+79),
- в Алматинской области — 8098(+92),
- в городе Шымкент — 5707(+13),
- в Жамбылской области — 5247(+23),
- в Мангистауской области — 3869(+17),
- в Туркестанской области — 3879(+16),
- в Актюбинской области — 3798(+7),
- в Кызылординской области — 3483(+3).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан — 73,
в городе Алматы — 35,
в Акмолинской области — 91,
в Актюбинской области — 5,
в Атырауской области — 118,
в ВКО — 34,
в ЗКО — 31,
в Карагандинской области — 39,
в Костанайской области — 2,
в Мангистауской области — 2,
в Павлодарской области — 79,
в СКО — 87,
в Туркестанской области — 2.
Всего в стране выздоровели – 153 035 человек от COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области