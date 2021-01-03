Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 2 января) зарегистрированы 714 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 156 934 случая, из них:

в ВКО — 18 946 (+41),

в городе Алматы — 18 742 (+103),

в городе Нур-Султане — 18 651 (+63),

в Атырауской области — 13 690 (+81),

в Карагандинской области — 12 190 (+40),

в ЗКО — 9287 (+31),

в Павлодарской области — 9336 (+92),

в СКО — 8743 (+57),

в Костанайской области — 7682 (+59),

в Акмолинской области — 7364 (+59),

в Алматинской области — 7230 (+49),

в городе Шымкенте — 5516 (+0),

в Жамбылской области — 5030 (+8),

в Мангистауской области — 3735 (+11),

в Актюбинской области — 3704 (+4),

в Туркестанской области — 3687 (+9),

в Кызылординской области — 3401 (+7).

За то же время в республике 351 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан — 55,

в Акмолинской области — 23,

в Актюбинской области — 2,

в Алматинской области — 21,

в Атырауской области — 29,

в ВКО — 108,

в ЗКО — 4,

в Карагандинской области — 27,

в Костанайской области — 9,

в Кызылординской области — 2,

в Мангистауской области — 5,

в Павлодарской области — 27,

в СКО — 27,

в Туркестанской области — 12.

Всего в стране выздоровели — 143 958 человек от COVID-19.

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