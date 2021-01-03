Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

В Казахстане за прошедшие сутки (по данным на 2 января) зарегистрированы 714 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 156 934 случая, из них:
в ВКО — 18 946 (+41),
в городе Алматы — 18 742 (+103),
в городе Нур-Султане — 18 651 (+63),
в Атырауской области — 13 690 (+81),
в Карагандинской области — 12 190 (+40),
в ЗКО — 9287 (+31),
в Павлодарской области — 9336 (+92),
в СКО — 8743 (+57),
в Костанайской области — 7682 (+59),
в Акмолинской области — 7364 (+59),
в Алматинской области — 7230 (+49),
в городе Шымкенте — 5516 (+0),
в Жамбылской области — 5030 (+8),
в Мангистауской области — 3735 (+11),
в Актюбинской области — 3704 (+4),
в Туркестанской области — 3687 (+9),
в Кызылординской области — 3401 (+7).
За то же время в республике 351 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан — 55,
в Акмолинской области — 23,
в Актюбинской области — 2,
в Алматинской области — 21,
в Атырауской области — 29,
в ВКО — 108,
в ЗКО — 4,
в Карагандинской области — 27,
в Костанайской области — 9,
в Кызылординской области — 2,
в Мангистауской области — 5,
в Павлодарской области — 27,
в СКО — 27,
в Туркестанской области — 12.
Всего в стране выздоровели — 143 958 человек от COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области