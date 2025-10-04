С началом учебного года Минздрав РК призвал родителей уделять особое внимание здоровью детей и напомнил, что все школьники в Казахстане застрахованы в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Взносы за них вносит государство, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что дети могут бесплатно получать широкий спектр медицинских услуг – от школьной медицины и стоматологии до лечения в стационаре, реабилитации и высокотехнологичной помощи.

По итогам первого полугодия 2025 года профилактическими медосмотрами было охвачено 52% детей от годового плана. У 11% учащихся впервые выявили заболевания, чаще всего кариес, железодефицитную анемию и миопию. Около 30% из них взяты под динамическое наблюдение.

Для профилактики кариеса Минздрав реализует программу «Болашаққа сау тіспен». На сегодня открыто около 150 школьных стоматологических кабинетов, до конца года их число превысит 240, а к 2028 году – более 1000.

Также с сентября действует новый стандарт школьного питания. В рационе ограничено количество соли и сахара – это соответствует рекомендациям ВОЗ и, по данным Минздрава, позволит снизить риски развития хронических заболеваний у детей.

