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Минздрав Казахстана взял на особый контроль хранение вакцины

russian.rt.com

Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля 2021 года отметил, что в некоторых регионах Казахстана неправильно хранили вакцину от коронавируса, передает zakon.kz.

Не все регионы выстроили эту работу должным образом. Выявлены многочисленные факты нарушения температурного режима хранения вакцин — примерно до 30% прививочных пунктов, — сказал глава государства.

Данную информацию подтвердили на брифинге 23 июля 2021 года представители Министерства здравоохранения Казахстана.

Санитарно-эпидемиологической службой проводились проверки, связанные с открытием прививочных пунктов, до начала процесса вакцинации. Также ведутся мониторинговые визиты во время проведения вакцинации на соблюдение требований санитарных правил, включая вопросы соблюдения «холодовой цепи».

Практически в каждом третьем прививочном пункте (порядка 30%) перед получением разрешения на работу были выявлены нарушения требований санитарных правил. До устранения нарушений данные пункты не допускались к эксплуатации. Соблюдение требований «холодовой цепи» при хранении и транспортировке вакцин является важнейшим условием при проведении профилактических прививок населению. Все организационные и практические мероприятия должны быть направлены на поддержание оптимальных температурных условий хранения вакцин, — пишет пресс-служба Минздрава.

Как уточняется, санитарно-эпидемиологическая служба на постоянной основе в действующих прививочных пунктах осуществляет мониторинг соблюдения «холодовой цепи», правил организации и проведения вакцинации, в том числе температурного режима.

Соблюдение температурного режима хранения вакцины — это залог эффективности вакцинации. Министерством здравоохранения поручение главы государства держится на особом контроле, — резюмируется в сообщении.

В феврале на момент начала вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране функционировало более 200 прививочных пунктов, на 23 июля задействовано свыше 2300.

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