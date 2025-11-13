С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в приказ Министерства здравоохранения: из перечня социально значимых заболеваний исключены детский церебральный паралич (ДЦП), сахарный диабет, ревматизм и системные болезни соединительной ткани. В то же время в список добавлены инсульты (в первый год после заболевания) и эпилепсия. Новость вызвала широкое обсуждение в сети: пациенты опасаются, что останутся без прежнего объёма помощи.

Что меняется

По разъяснениям ведомства, корректируется прежде всего механизм финансирования, а не доступ к лечению. Часть нозологий будет оказываться за счёт средств ОСМС (фонда обязательного социального медицинского страхования), по аналогии с перенесённым ранее на ОСМС лечением артериальной гипертензии.

Айдана Буркитбаева, и.о. замруководителя управления здравоохранения акимата Костанайской области:

— «Изменение никак не отразится на лечении или оказании бесплатной амбулаторной помощи для наших пациентов. Никакого исключения не будет. Речь только об изменениях в финансировании. В 2024 году аналогичные корректировки уже проводились».

Региональная картина: Костанайская область

По данным управления здравоохранения, в регионе:

на бесплатное обеспечение препаратами в 2025–2026 гг. уже заказано около 2 млрд тенге , сейчас около 25 тысяч пациентов получают амбулаторное лекарственное обеспечение;

в 2025–2026 гг. уже , сейчас пациентов получают амбулаторное лекарственное обеспечение; по ДЦП на учёте — около 1 020 пациентов, из них 715 детей; заказано препаратов на 102 млн тенге, 100% будут обеспечены.

Что важно пациентам

Для нозологий, переводимых на финансирование через ОСМС , необходимо участие в системе ОСМС , чтобы сохранялся полный объём амбулаторной помощи и лекарственного обеспечения.

, необходимо , чтобы сохранялся полный объём амбулаторной помощи и лекарственного обеспечения. Объём лечебной помощи, по заверению ведомства, остаётся прежним; меняется источник оплаты .

. Пациентам рекомендуют уточнять порядок получения услуг у своего поликлинического провайдера ОСМС и на горячей линии ФСМС.

Таким образом, ключевая новация — в перераспределении финансовых потоков, а не в сужении доступа к лечению. Минздрав и региональные управления заверяют, что пациенты с диабетом, ДЦП и ревматическими заболеваниями продолжат получать бесплатную помощь, при условии участия в системе обязательного медстрахования.

