Министерство здравоохранения РК усиливает контроль за качеством и безопасностью медицинских услуг, оказываемых в частных процедурных кабинетах.

Напомним, с начала этого года в Жамбылской области произошли два случая с летальным исходом в медицинских организациях, нарушивших стандарты оказания медпомощи.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК при проверке данных учреждений выявил серьезные нарушения, в том числе отсутствие лицензий и условий для оказания экстренной медицинской помощи, несоблюдение правил хранения медикаментов.

В регионе созданы общественные мониторинговые группы. После проведенных проверок они выявили 133 процедурных кабинета, нарушающих стандарты оказания медпомощи.

«В результате внеплановых проверок на 14 процедурных кабинетов наложены административные штрафы на общую сумму 2,1 млн тенге, 51 кабинет прекратил работу добровольно, в 68 учреждениях проверки продолжаются», — сообщили в департаменте КМФК по Жамбылской области.

Аналогичная работа будет проведена и в других регионах Казахстана.

Отметим, внеплановые проверки могут проводиться только на основании официальных обращений граждан, запросов акиматов, управлений здравоохранения, поручений правоохранительных органов.

Минздрав рекомендует обращаться только в лицензированные медицинские организации, интересоваться квалификацией персонала и наличием лицензии на осуществление медицинской деятельности, не проводить процедуры в домашних условиях без врачебного наблюдения.

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