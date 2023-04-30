Минздрав намерен увеличивать долю медуслуг, оказываемых удаленно. Об этом в кулуарах круглого стола, посвященного обмену опытом между Швецией и Казахстаном по управлению системой здравоохранения, сообщил вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Министерство здравоохранения намерено выработать методику по расчету тарифов на услуги медицины, оказываемые на удаленной основе.

«Я сейчас говорю про тарифы, которые устанавливаются в рамках оказания госзаказа, ОСМС. Мы говорим про эти тарифы. Если говорить про тарифы частных медицинских организаций, которые они оказывают в рамках платных услуг – это их права устанавливать тарифы, которые они считают нужным», — уточнил Бейбут Есенбаев.

По его словам, в настоящее время Минздрав активно работает с медицинскими организациями, чтобы доля услуг, которые они оказывают очно, уменьшалась, с увеличением дистанционных услуг.

«Это нужно, чтобы пациент мог, например, из дома провести консультацию со своим врачом, выписать рецепт или закрыть больничный лист, что во-первых, снизит нагрузку на поликлиники. Во-вторых, это будет удобно для пациента, чтобы не приходилось куда-то ехать, потому что зачастую бывает, что на селе, например, нет какого-то врача. Он в районном центре или в области. Чтобы снизить затраты и неудобства для пациента и удаленно можно было эту услугу получить», — пояснил вице-министр здравоохранения.

В ходе круглого стола он озвучил данный вопрос, чтобы изучить опыт Швеции в этом вопросе.

«В Швеции есть площадка эталонной организации, где правильно внедрены технологии телемедицины. Мы не остановимся только на примере Швеции – мы изучим опыт других стран. Если говорить про тарифы на медицинскую помощь, то мы четко понимаем, что для телемедицины – для консультаций каких-то других видов услуг нам нужны отдельные тарифы. Например, есть обычная, очная консультация, но есть еще и удаленная консультация, к примеру, врача-кардиолога. По логике, в какой-то степени эта консультация должна быть дешевле, чем очная», — отметил Бейбут Есенбаев.

Он подчеркнул, что тарифы, оказываемые очно и дистанционно, необходимо разделять, и правильно распределять по объемам работ между медицинским персоналом.

«Есть человек, который непосредственно снял ЭКГ, и тем, кто ее расшифровал. То есть врач не снимает ЭКГ. Он просто видит данные и удаленно дает заключение. По ним и по другим видам медицинских услуг мы должны разработать отдельные тарифы, и у нас есть определенные сложности, потому что нужно правильно калькулировать их и высчитывать», — уточнил он.

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