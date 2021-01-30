Минздрав назвал число заболевших коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 января 2021 года в Казахстане сообщил Минздрав, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 370 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 185 369 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 22111 (+139),
- в городе Алматы – 21897 (+90),
- в ВКО — 20080 (+67),
- в Атырауской области – 15967 (+31),
- в Карагандинской области – 13705 (+81),
- в Павлодарской области – 13112 (+267),
- в ЗКО – 10873 (+91),
- в СКО – 10773 (+115),
- в Акмолинской области – 10566 (+205),
- в Костанайской области – 10119 (+110),
- в Алматинской области – 9155 (+83),
- в городе Шымкент – 5852 (+17),
- в Жамбылской области – 5543 (+27),
- в Туркестанской области – 4065 (+19),
- в Мангистауской области – 4025 (+11),
- в Актюбинской области – 3932 (+6),
- в Кызылординской области – 3594 (+11).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 452 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан — 102,
- в городе Алматы — 153,
- в городе Шымкент — 4,
- в Акмолинской области — 104,
- в Актюбинской области — 7,
- в Алматинской области — 125,
- в Атырауской области — 200,
- в ВКО — 32,
- в Жамбылской области — 13,
- в ЗКО — 54,
- в Карагандинской области — 67,
- в Костанайской области — 167,
- в Мангистауской области — 3,
- в Павлодарской области — 275,
- в СКО — 83,
- в Туркестанской области — 63.
Всего в стране выздоровели – 167 047 человек от COVID-19
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области