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Минздрав назвал число заболевших коронавирусом в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 января 2021 года в Казахстане сообщил Минздрав, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 370 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 185 369 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 22111 (+139),
  • в городе Алматы – 21897 (+90),
  • в ВКО — 20080 (+67),
  • в Атырауской области – 15967 (+31),
  • в Карагандинской области – 13705 (+81),
  • в Павлодарской области – 13112 (+267),
  • в ЗКО – 10873 (+91),
  • в СКО – 10773 (+115),
  • в Акмолинской области – 10566 (+205),
  • в Костанайской области – 10119 (+110),
  • в Алматинской области – 9155 (+83),
  • в городе Шымкент – 5852 (+17),
  • в Жамбылской области – 5543 (+27),
  • в Туркестанской области – 4065 (+19),
  • в Мангистауской области – 4025 (+11),
  • в Актюбинской области – 3932 (+6),
  • в Кызылординской области – 3594 (+11).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 452 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан — 102,
  • в городе Алматы — 153,
  • в городе Шымкент — 4,
  • в Акмолинской области — 104,
  • в Актюбинской области — 7,
  • в Алматинской области — 125,
  • в Атырауской области — 200,
  • в ВКО — 32,
  • в Жамбылской области — 13,
  • в ЗКО — 54,
  • в Карагандинской области — 67,
  • в Костанайской области — 167,
  • в Мангистауской области — 3,
  • в Павлодарской области — 275,
  • в СКО — 83,
  • в Туркестанской области — 63.

Всего в стране выздоровели – 167 047 человек от COVID-19

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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