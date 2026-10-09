Остановиться на минуту — рисковать жизнью: почему нельзя отдыхать на обочине автомагистрали





На автомагистралях Казахстана остановка для отдыха, перекуса или телефонного разговора разрешена только на специально обозначенных площадках. Даже широкая обочина не обеспечивает безопасность рядом с автомобилями, движущимися на высокой скорости.

Согласно ПДД, на автомагистралях запрещено останавливаться вне площадок, обозначенных знаками «Место стоянки» или «Место отдыха». Это правило распространяется и на дороги со знаком «Дорога для автомобилей».

В темноте, во время дождя или снегопада другим водителям сложнее заранее заметить стоящую машину. Особенно опасно выходить из автомобиля со стороны транспортного потока и находиться рядом с проезжей частью.

При вынужденной остановке необходимо включить аварийную сигнализацию и по возможности убрать автомобиль с проезжей части правее линии, обозначающей её край.

Знак аварийной остановки следует установить со стороны приближающегося транспорта. Вне населённого пункта расстояние до автомобиля должно составлять не менее 30 метров. Знак должен быть заметен заблаговременно, чтобы водители успели отреагировать.

Для дополнительной безопасности перед выходом рекомендуется надеть светоотражающий жилет. Если обстановка позволяет, следует выйти со стороны, противоположной потоку, и отойти в безопасное место за ограждением. Пересекать полосы движения нельзя.

При необходимости экстренной помощи можно позвонить по номеру 112. Информацию о ситуации на республиканских дорогах предоставляют по номеру 1403.

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