Минздрав: Некоторые пострадавшие уходили из реанимаций в сопровождении вооружённых людей

Некоторые пострадавшие, госпитализированные в медучреждения Алматы, не понимали и не отвечали на вопросы медиков на казахском и русском языках и без разрешения покидали больницы в сопровождении людей с оружием, передает informburo.kz

Об этом на брифинге сообщила директор департамента по связям с общественностью Минздрава Асель Артакшинова.

«Три медицинские клиники в Алматы – 1-я, 7-я,12-я горбольницы практически трое суток находились в осадном положении. При этом сотрудники работали круглосуточно, без смены. Не было подвоза питания и медикам самим приходилось готовить еду для пациентов», – рассказала представитель Минздрава.

Она сообщила, что некоторые пострадавшие в Алматы были иностранцы.

«Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций, в сопровождении неизвестных вооружённых лиц», – рассказала Асель Артакшинова.

По информации Минздрава, всего во время беспорядков в Алматы были нападения на пять стационаров, одну поликлинику и 14 аптек. В стране пострадали семь медработников – пятеро в Алматы, по одному в Шымкенте и Алматинской области. Напали также на 45 автомобилей скорой медицинской помощи в Алматы, Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях. Четыре автомобиля не подлежат ремонту.

Сейчас все медицинские организации страны, в том числе и в Алматы работают в штатном режиме.

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