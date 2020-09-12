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Минздрав объяснил условия введения жесткого карантина

фото из открытых источников

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На брифинге в СЦК официальный представитель министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов внес ясность, при каких условиях вернут жесткий карантин, сообщает zakon.kz.

Я хочу детальнее ответить на этот вопрос. Прошу журналистов, общество, не путать несколько разных цифр. Вчера министр объявил о том, что в случае крайней необходимости за один день в Казахстане можно развернуть свыше 70 тысяч «ковидных» коек. Из которых 51 тысяча – это стационарные, или так называемые провизорные больницы, — сказал он.
Если 30 тысяч коек будут заняты ковидными больными, то в Казахстане введут жесткий карантин.

Если 70% от 51 тысячи – то есть около 30-35 тысяч больных – эти койки будут заняты больными «ковидной» инфекцией, то это и станет отправной точкой дня принятия решения по вводу самых жестких карантинных мер, — подытожил Коджахметов.

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