Министр здравоохранения приказом утвердила в новой редакции стандарты питания в организациях здравоохранения и образования, сообщает Zakon.kz.

Стандарт устанавливает общие требования к организации питания в организациях здравоохранения и образования.

При планировании питания в организациях образования в пищевом рационе предусматривается не менее 75% продуктов растительного происхождения (овощи, фрукты, злаковые, бобовые, ягоды, орехи, семена).

В готовых блюдах предусматривается ограниченное содержание количества добавленных соли, сахара в соответствии с настоящими Стандартами.

При приготовлении блюд используется только йодированная соль. При применении соли для приготовления блюд учитывается суточная норма не более 2 граммов (далее — г.). в день на одного ребенка для детей 2-3 лет, не более 2,5 г. на одного ребенка для детей 4-6 лет, не более 3 г. в день на одного ребенка для учащихся 1-4 классов и не более 4 г. в день на одного ребенка для учащихся 5-11(12) классов в зависимости от кратности приема пищи. На обеденных столах не ставятся солонки для исключения досаливания пищи.

При применении сахара для приготовления блюд учитывается суточная норма не более 17 г. на одного ребенка для детей 2-3 лет, не более 22 г. на одного ребенка для детей 4-6 лет, не более 26 г. на одного ребенка для учащихся 1-4 классов, не более 31 г. в день на одного ребенка для учащихся 5-7 классов, не более 34 г. на одного ребенка для учащихся 8-11(12) классов в зависимости от кратности приема пищи.

На 100 г. готовых блюд допускается не более 0,3 г. соли (0,3% от веса готового продукта), не более 5 г. добавленного сахара (5% от веса готового продукта).

Хлеб, хлебо-булочные изделия, мучные кулинарные изделия готовятся из теста на основе ржаной и (или) цельнозерновой, пшеничной, смешанной, безглютеновой муки, с высоким содержанием клетчатки, с добавлением отрубей, семян.

Пшеничная мука высшего и первого сорта используется фортифицированная.

Бобовые продукты (зеленый горошек, фасоль, горох, чечевица, маш, нут) предусматриваются в качестве дополнения в блюда, гарниров или самостоятельных блюд.

Допускается включение в ассортимент буфетов приготовление блюда из молока и молочных продуктов, обогащенные витаминами и микроэлементами. Молоко и кефир предусматриваются с массовой долей жира от 1 до 3,2%, йогурт – от 1,5 до 3%, сыры – не менее 45%, сметана – 10-15%.

Для приготовления блюд из мяса используются конина, телятина, говядина, а также мясо птицы (курицы, индейки), очищенное от шкурки. Не допускается повторная заморозка мяса.

Мясные блюда сочетаются с овощными гарнирами и (или) салатами.

В качестве напитков используются вода питьевая негазированная, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с термической обработкой с добавлением сахара не более 2,5% от веса готового продукта.

Какие продукты можно продавать в буфетах:

Бутерброды, хлебобулочные и печеные кулинарные изделия, хлебцы изготавливаются:

на основе хлеба из ржаной и/или смешанной, цельнозерновой, пшеничной, безглютеновой муки;

с твердым сыром, со сливочным маслом, зеленью, свежими или сухими натуральными пряностями, орехами, семечками, без добавления соли;

с овощами и/или фруктами, указанными в пункте 4 настоящего приложения;

без соли и соусов, включая майонез и кетчуп;

из пищевых продуктов, содержащие не более 5% сахара от веса готового продукта;

при приготовлении хлебобулочных и мучных кулинарных изделий в тесто сахаров добавляется не более 5 % от веса готового продукта и соли не более 0,3% от веса готового продукта;

без добавления подсластителей.

Салаты в порционной упаковке изготавливаются:

с овощами и/или фруктами;

салаты несложные (не более четырех компонентов без учета соли и масла растительного) приготавливаются и заправляются непосредственно перед раздачей, после порционирования хранится не более 30 минут. При наличии помещения с температурой не выше +15℃ или столов с охлаждаемой рабочей поверхностью, хранение после порционирования может осуществляться в течение часа;

с низким содержанием соли, т.е. содержащих соли не более 0,3% от веса готового продукта.

Молоко и молочная продукция: пастеризованное молоко, кисломолочные продукты, в том числе обогащенные витаминами и микроэлементами или молочные продукты на основе сои, риса, овса, орехов:

содержащие не более 5% сахара от веса готового продукта;

без добавления подсластителей;

Овощи и фрукты:

в свежем и переработанном виде;

без добавления сахара и подсластителей;

переработанные овощи с содержанием соли не более 0,3 % от веса готового продукта;

приготовленные для непосредственного употребления в пищу;

расфасованные порционно.

Вода питьевая негазированная в потребительской упаковке.

Напитки, приготовленные на месте:

чай фруктовый, компоты, фруктово-ягодные напитки;

с содержанием сахара не более 2,5% от веса готового продукта, без добавления подсластителей.

Мучные некремовые кондитерские изделия.

Какая продукция не допускается к изготовлению и реализации в организациях образования

простокваша, творог, кефир;

фаршированные блинчики;

макароны по-флотски;

зельцы, форшмаки, студни, паштеты;

кондитерские изделия с кремом;

сахаристые некремовые кондитерские изделия;

морсы, квасы;

жареные во фритюре изделия;

яйца всмятку, яичница-глазунья, омлет из свежего яичного меланжа непастеризованного;

сложные (более четырех компонентов) салаты, салаты, заправленные сметаной и майонезом;

окрошка;

грибы;

пищевая продукция непромышленного (домашнего) изготовления, в том числе консервы овощные, фруктовые, мясные, рыбные, грибные;

первые и вторые блюда на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления;

фаст-фуды: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы (чипсоны), соленые сухарики с вкусовыми добавками;

острые соусы, кетчупы, жгучие специи (перец, хрен, горчица);

непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки;

технологически обработанные мясные и рыбные продукты (колбасные изделия, копчёности);

кофе и кофейные напитки;

пищевая продукция с содержанием соли более 0,3% от веса готового продукта;

пищевая продукция с содержанием добавленных сахаров свыше 5% от веса готового продукта;

блюда, кулинарные изделия из мясной обрези, диафрагмы, крови, рулетов из мякоти голов;

сушеная и вяленая рыба.

сушеная и вяленая рыба. печенье для детского питания промышленного изготовления, содержащее более 25 % добавленного сахара от веса готового продукта;

хлебобулочные изделия для детского питания, содержащие соли более 0,5 % от веса готового продукта.

пищевая продукция для детского питания, содержащая этиловый спирт более 0,2 %, ядра абрикосовой косточки, уксус, подсластители, за исключением специализированной пищевой продукции для диетического лечебного и диетического профилактического питания.

Что не допускается к реализации в организациях образования:

фаршированные блинчики;

зельцы, форшмаки, студни, паштеты;

кондитерские изделия с кремом;

сахаристые некремовые кондитерские изделия;

мороженое;

пищевые концентраты;

жевательная резинка;

сладкие безалкогольные и энергетические (тонизирующие) напитки, газированные, лечебные и лечебно-столовые минеральные воды, соки концентрированные диффузионные (за

исключением упакованных минеральных и питьевых вод), соки фруктовые, овощные, фруктово-ягодные, фруктово-овощные пастеризованные, вода питьевая со вкусовыми добавками;

жареные во фритюре изделия;

жареные во фритюре изделия; пищевая продукция непромышленного (домашнего) изготовления;

фаст-фуды: гамбургеры, хот-доги, пицца, наггетсы, чипсы (чипсоны), соленые сухарики с вкусовыми добавками;

острые соусы, кетчупы, жгучие специи (перец, хрен, горчица);

непастеризованное молоко, творог и сметана без термической обработки;

технологически обработанные мясные и рыбные продукты (колбасные изделия, копчёности);

кофе и кофейные напитки;

продукты, содержащие заменители молочного жира: спреды, молокосодержащие продукты;

печенье для детского питания промышленного изготовления, содержащее более 25 % добавленного сахара от веса готового продукта;

хлебобулочные изделия для детского питания, содержащие соли более 0,5 % от веса готового продукта.

Также установлены требования к ланч-пакету, который состоит из:

закрытого горячего бутерброда на основе хлеба, питы или лаваша, промазанных маслом сливочным, с включением отварных порционно нарезанных мяса говядины/конины/грудки куриной/индейки/сыра полутвердого, отварных или сырых овощей, зелени, завернутого в пергамент;

кисломолочного продукта (йогурта) промышленного изготовления мелкой расфасовки;

сезонного фрукта;

напитка (молока, кефира, напитка из шиповника, сухофруктов, ягод).

Время с момента изготовления до момента реализации ланч-пакетов составляет не более двух часов. Перед раздачей бутерброды разогревают в духовке при температуре 180-200°С в течение 8-10 минут.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.