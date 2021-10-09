Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Казахстане

В Казахстане за прошедшие сутки (8 октября) зарегистрировано 1 940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 902 061 случай, из них:

в городе Нур-Султан – 294,

в городе Алматы – 369,

в городе Шымкент – 54,

в Акмолинской области – 77,

в Актюбинской области – 67,

в Алматинской области – 188,

в Атырауской области – 43,

в ВКО – 102,

в Жамбылской области – 39,

в ЗКО – 65,

в Карагандинской области – 161,

в Костанайской области – 97,

в Кызылординской области – 43,

в Мангистауской области – 12,

в Павлодарской области – 165,

в СКО – 129,

в Туркестанской области – 35.

В то же время в республике 2 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане — 646,

в городе Алматы — 261,

в городе Шымкент — 48,

в Акмолинской области — 105,

в Актюбинской области — 117,

в Алматинской области — 140,

в Атырауской области — 122,

в ВКО — 177,

в Жамбылской области — 47,

в ЗКО — 22,

в Карагандинской области — 173,

в Костанайской области — 83,

в Кызылординской области – 55,

в Мангыстауской области — 31,

в Павлодарской области — 269,

в СКО — 61,

в Туркестанской области — 42.

Всего в стране выздоровело 843 654 человека от COVID-19.

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