USD 425.7
EUR 493.64
RUB 5.85
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Казахстане

Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Казахстане

tengrinews.kz

Vinkmag ad

В Казахстане за прошедшие сутки (8 октября) зарегистрировано 1 940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 902 061 случай, из них:

  • в городе Нур-Султан – 294,
  • в городе Алматы – 369,
  • в городе Шымкент – 54,
  • в Акмолинской области – 77,
  • в Актюбинской области – 67,
  • в Алматинской области – 188,
  • в Атырауской области – 43,
  • в ВКО – 102,
  • в Жамбылской области – 39,
  • в ЗКО – 65,
  • в Карагандинской области – 161,
  • в Костанайской области – 97,
  • в Кызылординской области – 43,
  • в Мангистауской области – 12,
  • в Павлодарской области – 165,
  • в СКО – 129,
  • в Туркестанской области – 35.

В то же время в республике 2 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане — 646,
  • в городе Алматы — 261,
  • в городе Шымкент — 48,
  • в Акмолинской области — 105,
  • в Актюбинской области — 117,
  • в Алматинской области — 140,
  • в Атырауской области — 122,
  • в ВКО — 177,
  • в Жамбылской области — 47,
  • в ЗКО — 22,
  • в Карагандинской области — 173,
  • в Костанайской области — 83,
  • в Кызылординской области – 55,
  • в Мангыстауской области — 31,
  • в Павлодарской области — 269,
  • в СКО — 61,
  • в Туркестанской области — 42.

Всего в стране выздоровело 843 654 человека от COVID-19.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Костанайской области промышленные предприятия останутся без газа на несколько дней
Следующая новость

Названы сроки чипирования домашних животных в Казахстане