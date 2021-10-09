Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Казахстане

tengrinews.kz
В Казахстане за прошедшие сутки (8 октября) зарегистрировано 1 940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Всего в стране подтверждено 902 061 случай, из них:
- в городе Нур-Султан – 294,
- в городе Алматы – 369,
- в городе Шымкент – 54,
- в Акмолинской области – 77,
- в Актюбинской области – 67,
- в Алматинской области – 188,
- в Атырауской области – 43,
- в ВКО – 102,
- в Жамбылской области – 39,
- в ЗКО – 65,
- в Карагандинской области – 161,
- в Костанайской области – 97,
- в Кызылординской области – 43,
- в Мангистауской области – 12,
- в Павлодарской области – 165,
- в СКО – 129,
- в Туркестанской области – 35.
В то же время в республике 2 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане — 646,
- в городе Алматы — 261,
- в городе Шымкент — 48,
- в Акмолинской области — 105,
- в Актюбинской области — 117,
- в Алматинской области — 140,
- в Атырауской области — 122,
- в ВКО — 177,
- в Жамбылской области — 47,
- в ЗКО — 22,
- в Карагандинской области — 173,
- в Костанайской области — 83,
- в Кызылординской области – 55,
- в Мангыстауской области — 31,
- в Павлодарской области — 269,
- в СКО — 61,
- в Туркестанской области — 42.
Всего в стране выздоровело 843 654 человека от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области