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Минздрав обратился к казахстанцам по празднованию Наурыза

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Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов порекомендовал казахстанцам праздновать Наурыз в кругу семьи и не проводить большие праздники, передает Tengrinews.kz.

«Рекомендуем не проводить большие праздничные мероприятия, а отмечать Наурыз в кругу семьи. Вы помните, что после новогодних праздников у нас был рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Призываем помнить об этом и соблюдать саннормы — носить маску и соблюдать социальную дистанцию», — сказал Марат Шоранов на онлайн-брифинге СЦК.

Напомним, в марте казахстанцев ожидают 12 выходных и 19 рабочих дней. В период празднования Наурыза жителей ждет пять выходных дней — с субботы, 20 марта, по среду, 24 марта.

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