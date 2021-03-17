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Минздрав обратился к казахстанцам

Фото из открытых источников

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Вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов обратился к казахстанцам в преддверии празднования Наурыза, передает Tengrinews.kz.

Киясов отметил, что проверяющие не собираются входить на территории частных домов и квартир во время празднования Наурыза.

«Необходимо помнить, что все зависит от нас. Прежде всего население, которое собирается собираться в тех или иных местах большим кругом, должно помнить, что они прежде всего подвергают большим риском своих близких и родных.

Мы понимаем, что это семейный праздник, он очень ожидаемый. В любом случае мы призываем наше население проявить благоразумие и постараться минимизировать посещение таких праздников, семейных торжеств. Можно собираться узким кругом, самыми близкими родственниками. Мы понимаем, что особо уязвимые категории — это люди старшего возраста. Об этом необходимо помнить, естественно, заботиться о своих близких родных», — ответил Киясов.

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