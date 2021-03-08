Минздрав отчитался о заболеваемости коронавирусом за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 марта 2021 года в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 653 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 218 754 случай, из них:
в городе Нур-Султан — 25714(+42),
в городе Алматы — 25996(+141),
в ВКО — 22315(+21),
в Атырауской области — 17441(+43),
в Павлодарской области — 18139(+65),
в Карагандинской области — 15749(+38),
в Акмолинской области — 14102(+68),
в ЗКО – 13426(+34),
в СКО — 12582(+36),
в Костанайской области — 12775(+50),
в Алматинской области — 11256(+68),
в городе Шымкент — 6290(+8),
в Жамбылской области — 6055(+15),
в Туркестанской области — 4328(+3),
в Мангистауской области — 4282(+2),
в Актюбинской области — 4401(+13),
в Кызылординской области — 3903(+6).
МВК по нераспространению COVID-19
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области