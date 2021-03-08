Минздрав отчитался о заболеваемости коронавирусом за сутки

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 марта 2021 года в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 653 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 218 754 случай, из них:

в городе Нур-Султан — 25714(+42),

в городе Алматы — 25996(+141),

в ВКО — 22315(+21),

в Атырауской области — 17441(+43),

в Павлодарской области — 18139(+65),

в Карагандинской области — 15749(+38),

в Акмолинской области — 14102(+68),

в ЗКО – 13426(+34),

в СКО — 12582(+36),

в Костанайской области — 12775(+50),

в Алматинской области — 11256(+68),

в городе Шымкент — 6290(+8),

в Жамбылской области — 6055(+15),

в Туркестанской области — 4328(+3),

в Мангистауской области — 4282(+2),

в Актюбинской области — 4401(+13),

в Кызылординской области — 3903(+6).

МВК по нераспространению COVID-19

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