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Минздрав отправляет «шпионов» в аптеки

— Сегодня, 14:47
Изображение для новости: Минздрав отправляет «шпионов» в аптеки

pixabay.com

Министерство здравоохранения Казахстана предложило радикальные меры для усиления контроля за качеством лекарств и медицинских изделий — на фармрынок выходят так называемые контрольные закупки, то есть проверки «под прикрытием», передает BAQ.KZ.

Согласно новому законопроекту, подготовленному ведомством, предлагается внести изменения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», предусматривающие:

  • внедрение процедуры контрольного закупа для выявления нарушений на рынке лекарств и медизделий;
  • введение механизма расследований при обнаружении нарушений в их обращении.

Это значит, что в аптеки и склады могут направлять специалистов под видом обычных покупателей. Их задача — зафиксировать возможные факты реализации некачественной, просроченной или незарегистрированной продукции, а также нарушения правил хранения и продажи.

Сейчас контроль осуществляется Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий — выборочно, с применением риск-ориентированного подхода. Однако, как пояснили в Минздраве, новые инструменты позволят усилить надзор и выявлять скрытые нарушения.

При этом в министерстве подчёркивают: добросовестный бизнес не пострадает, а дополнительные административные барьеры для участников фармрынка не вводятся.

Общественное обсуждение законопроекта пройдёт 11 июля 2025 года в формате Zoom-конференции.

Текст документа будет опубликован на портале «Открытые НПА» с 11 по 15 июля — каждый казахстанец сможет оставить свои предложения и комментарии.



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