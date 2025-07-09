Министерство здравоохранения Казахстана предложило радикальные меры для усиления контроля за качеством лекарств и медицинских изделий — на фармрынок выходят так называемые контрольные закупки, то есть проверки «под прикрытием», передает BAQ.KZ.
Согласно новому законопроекту, подготовленному ведомством, предлагается внести изменения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», предусматривающие:
- внедрение процедуры контрольного закупа для выявления нарушений на рынке лекарств и медизделий;
- введение механизма расследований при обнаружении нарушений в их обращении.
Это значит, что в аптеки и склады могут направлять специалистов под видом обычных покупателей. Их задача — зафиксировать возможные факты реализации некачественной, просроченной или незарегистрированной продукции, а также нарушения правил хранения и продажи.
Сейчас контроль осуществляется Национальным центром экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий — выборочно, с применением риск-ориентированного подхода. Однако, как пояснили в Минздраве, новые инструменты позволят усилить надзор и выявлять скрытые нарушения.
При этом в министерстве подчёркивают: добросовестный бизнес не пострадает, а дополнительные административные барьеры для участников фармрынка не вводятся.
Общественное обсуждение законопроекта пройдёт 11 июля 2025 года в формате Zoom-конференции.
Текст документа будет опубликован на портале «Открытые НПА» с 11 по 15 июля — каждый казахстанец сможет оставить свои предложения и комментарии.
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