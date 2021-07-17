Минздрав ответил о целесообразности отмены общественного транспорта по выходным

Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова разъяснила, зачем санврачи запрещают работу общественного транспорта по выходным дням и разрешают по будням, когда в часы пик намного больше пассажиров, передает ru.sputnik.kz

Новым постановлением санврач запретил работу общественного транспорта в столице не только по воскресеньям, но и по субботам. Астанчане, которые работают по выходным дням, выражают свое недовольство в соцсетях и задаются вопросом, «почему коронавирус не заражает людей по будням, но очень опасен именно в выходные дни».

Отвечая на вопрос о целесообразности такого решения, Айжан Есмагамбетова заявила, что вопрос о вероятном заражении людей в общественных и людных местах во многом зависит от ответственности самих граждан. При этом необходимо соблюдать требования к общественному транспорту по наполняемости, а пассажирам — по обязательному ношению масок.

«Ситуация на сегодня такова — заболеваемость растет, летальность растет, перегрузка системы здравоохранения в данных регионах, к сожалению, увеличивается. Эти ограничительные меры направлены на то, чтобы снять нагрузку на систему здравоохранения. Эффективность ограничительных мер уже доказана прошлым периодом ограничений. Ограничительные меры в выходные дни направлены на то, чтобы «разобщить» население в выходные дни, то есть уменьшить передачу вируса. «Дельта»-вирус значительно более заразен», — ответила глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

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