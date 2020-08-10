Минздрав озвучил прогноз заболеваемости на осень

В прошлом и последующих годах с октября по март в Казахстане болели или перенесли грипп и ОРВИ от 600 тысяч до 1 млн человек, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов, передает корреспондент zakon.kz.

«Этой осенью ожидается всплеск коронавирусной инфекции, так называемая новая волна на фоне сезонного роста заболевания гриппа и ОРВИ», — сказал Кожахметов.

Он добавил, что Минздрав готов к приему этого возможного удара.

«Также я точно знаю, что в прошлом году и в последующих годах в среднем в Казахстане с октября месяца по март болели или переносили грипп и ОРВИ от 600 тысяч до 1 млн казахстанцев. Вот то возможное количество людей, которые могут снова заболеть ОРВИ и грипп, а также на них может наложиться КВИ», — подчеркнул официальный представитель.

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